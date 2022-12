Riabilitazione Intensiva, Rotary club dona 8 televisori all'ospedale di Narni - Tuttoggi

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte, per il Rotary club, il presidente Luigi Fogliani, e la presidentessa in coming, Clotilde Calisti. Insieme a loro i rappresentanti delle istituzioni: Eleonora Pace, presidente della Commissione Sanità Regione Umbria, Alessia Quondam Luigi, vicesindaco del Comune di Narni. Per l’Azienda Usl Umbria 2, invece, il direttore generale, Massimo De Fino, il direttore del presidio ospedaliero di Narni e Amelia, Sergio Guido, il direttore della struttura di Riabilitazione Intensiva e Territoriale, Gino Capito’, e una delegazione di sanitari del nosocomio narnese.

De Fino: “Una collaborazione forte”

Nel corso dell’incontro il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, ha rivolto un sentito ringraziamento al Rotary Club e al dottor Fogliani per l’ennesimo gesto di generosità e vicinanza ai sanitari e ai pazienti dell’ospedale cittadino. “Una collaborazione forte – ha dichiarato il manager sanitario – che si è sviluppata nel tempo grazie alla sensibilità e all’impegno civile del direttivo e dei rappresentanti del Rotary club di Narni e Amelia”.