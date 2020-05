Rettore Universita' Palermo "nominare direttore del Policlinico" - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Il rettore dell’Universita’ di Palermo, Fabrizio Micari, ha inviato all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, una lettera “per evidenziare ancora una volta la forte preoccupazione per il vuoto oramai cristallizzato nella governance dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di riferimento dell’Universita’ di Palermo, che non ha il direttore generale”.

“Sul finire dello scorso anno – ricorda il rettore – con le dimissioni di Carlo Picco dall’incarico di Direttore Generale dell’Aoup ‘Paolo Giaccone’, il Policlinico universitario di Palermo e’ privo del massimo organo di vertice della governance aziendale dal 19 dicembre 2019. La situazione e’ divenuta pressoche’ insostenibile quando anche Fabrizio di Bella, direttore amministrativo dell’azienda, cui il Direttore generale uscente aveva delegato le sue funzioni, e’ decaduto dall’incarico per intervenuta scadenza dello stesso; cio’ avveniva il 29 febbraio 2020, un mese dopo l’intervenuto stato di emergenza nazionale dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”. “Non si ritiene – aggiunge Micari – possa essere messa in dubbio la funzione strategica che l’Aoup ‘Paolo Giaccone’ ha svolto e svolge nel drammatico contesto determinato dall’emergenza sanitaria.

Spiace dovere constatare che tale funzione sia stata svolta da un’Azienda acefala, la cui gestione e’ stata nei fatti affidata al Direttore Sanitario pro – tempore coadiuvato dal Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, Giarratano, per il coordinamento delle attivita’ inerenti la criticita’ legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

“Allo stato attuale, la gestione dell’emergenza sanitaria, certamente non conclusa – evidenzia il Rettore -, si accompagna alla necessita’ di riavviare le prestazioni assistenziali ‘ordinarie’ la cui erogazione e’ stata sospesa o rallentata per far fronte alla pandemia, cio’ che a maggior ragione richiede un assetto stabile e completo degli organi di governo aziendali”.

“Il quadro di riferimento sopra descritto – aggiunge Micari – rende assolutamente ingiustificabile la scelta dell’Amministrazione Regionale di non procedere alla nomina del Direttore Generale dell’Aoup, nonostante il raggiungimento dell’intesa, prevista dalla normativa vigente e dal Protocollo d’Intesa stipulato tra Regione e Universita’ il 4 febbraio 2020, sul nominativo di Gaetano Sirna, proposto dalla Regione in data 28 febbraio 2020 e condiviso dall’Universita’ di Palermo il 3 marzo 2020. Dispiace peraltro che alle ripetute note inviate in tal senso da questa Amministrazione, l’ultima in data 24 marzo, sia corrisposto un assordante silenzio da parte dell’Assessorato, segno evidente della mancanza di rispetto istituzionale”.

“L’accorata necessita’ di scongiurare la paralisi dell’Azienda e’ stata piu’ volte manifestata anche dalle Organizzazioni Sindacali, anch’esse – prosegue il Rettore – private dell’interlocutore istituzionale a causa della prolungata ed ingiustificabile inerzia dell’Amministrazione Regionale, e alle quali questo Ateneo, suo malgrado, non ha potuto fornire alcuna soluzione alternativa non annoverando tra le attribuzioni proprie poteri sostitutivi in materia. Non resta quindi che ricordare – conclude il Rettore – i rilevanti profili di responsabilita’ dei soggetti coinvolti in questa annosa vicenda nei confronti della popolazione cittadina e della Sicilia occidentale, fare appello ad un auspicabile ritrovato senso delle Istituzioni e ribadire con forza, in ragione dell’urgenza dettata dalle circostanze sin qui rappresentate, l’esigenza indifferibile di procedere alla suddetta nomina attraverso la definizione dell’iter procedurale di esclusivo appannaggio regionale”.

La lettera, fanno sapere dall’Ateneo, e’ stata inoltrata alle Autorita’ nazionali per opportuna conoscenza e per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

13-Mag-20 12:50