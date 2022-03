Retrò torna domenica nel cuore del centro storico, aperti anche i negozi - Tuttoggi

Dal 20 marzo (e ogni terza domencia del mese) il mercato dell'antiquariato tifernate torna protagonista nel cuore della città | Come cambiano transito e sosta

Retrò, il mercato dell’oggettistica, antiquariato e artigianato di Città di Castello, è pronto a tornare in centro storico domenica 20 marzo, e come consuetudine, lo farà ogni terza domenica del mese. Le colorate bancarelle saranno di nuovo nel cuore della città con una nuova formula, come annunciato dall’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri.

Retro sarà infatti “ospitato interamente all’interno delle mura urbiche – in piazza Matteotti, largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti, loggiato Celso Ragnoni, corso Cavour e piazza Gabriotti – con i negozi aperti e la possibilità, quindi, di scoprire anche la varietà e il pregio dell’offerta dei commercianti del centro storico, che ringraziamo insieme al Consorzio Pro Centro per la disponibilità a condividere il percorso di promozione turistica della città”

Nel sottolineare che l’esposizione sarà allestita nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19, l’assessore evidenzia “la grande attesa per il ritorno di Retrò, divenuta una delle manifestazioni più importanti nel centro Italia, grazie ai numeri e alla qualità di espositori e articoli in mostra. Per questo l’obiettivo è di valorizzarla ulteriormente, ospitando più espositori e allargando il suo perimetro all’interno del centro storico, per portare i visitatori a conoscere ed apprezzare la bellezza racchiusa dal cuore di Città di Castello, con i suoi monumenti, testimonianze artistiche e patrimonio culturale”.

Per consentire lo svolgimento di Retrò, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 6 alle ore 20 di domenica 20 marzo prevede il divieto di transito a tutti i veicoli (compresi gli autorizzati, ad eccezione dei mezzi di soccorso e polizia) su piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere. Il provvedimento vieta anche la sosta su piazza Costa a tutti i veicoli (compresi gli autorizzati), ad eccezione degli espositori della manifestazione che potranno effettuare le operazioni di carico e scarico del materiale.