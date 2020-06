Rete Studenti MIlano rivendica imbrattamento statua Montanelli - Tuttoggi

“Un colonialista che ha fatto dello schiavismo una parte importante della sua attivitaà politica non può e non deve essere celebrato in pubblica piazza. In una città come Milano, medaglia d’oro alla Resistenza, la statua di Indro Montanelli è una contraddizione che non possiamo piu’ accettare” scrive su facebook Rete Studenti Milano pubblicando un video.

pc/red