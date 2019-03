Rete fognaria, verso la dismissione del depuratore comunale di Paciano

In corso i lavori da parte di Umbra Acque per la realizzazione del collegamento dei centri abitati di Borgarucci, Collevarche e Zona Artigianale di Paciano all’anello di collettamento del Trasimeno, e quindi al depuratore situato a Castiglione del Lago. La realizzazione di tale linea, come spiega il sindaco di Paciano, Riccardo Bardelli, costituirà la dorsale fognaria principale di tutto il comune; essa è propedeutica e funzionale al collegamento degli abitati di Le Case e Mazzarelli, la cui progettazione è da poco conclusa ed è in fase di conferenza dei servizi.

Il passo successivo sarà la dismissione del piccolo depuratore comunale, con il superamento delle relative problematiche, e quindi il collegamento alla nuova dorsale di tutte le aree che oggi conferiscono in quell’impianto. Per tale operazione è in corso la progettazione definitiva. Il costo dei tre interventi ammonta a circa 980.000 euro.

“Questo significa – commenta Bardelli – che in un periodo piuttosto breve la quasi totalità della rete fognaria di Paciano sarà adeguata alle attuali necessità e si abbandoneranno le ormai tecnologicamente superate fosse Imhoff. Tale risultato – conclude – è frutto di un serio confronto con Umbra Acque che si è dimostrata attenta alle esigenze della nostra comunità”.

