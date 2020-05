Resistere al Coronavirus, la bellezza di Perugia sui Tg nazionali IL VIDEO

Il video dell’orgoglio Perugino, della città che è pronta a tornare a mostrare le sue bellezze al mondo quando sarà passata l’emergenza Coronavirus, è approdato anche ai telegiornali nazionali.

Dopo aver emozionato i perugini, oggi anche il Tg4 e TGCom24 hanno dato spazio a Perugia, alla sua voglia di ripartire, di guardare avanti. “Facendo perno – come ha detto il sindaco Romizi – sulla bellezza della città e sulla generosità e la forza della sua gente”.

Ad accompagnare il servizio le immagini del video #LaBellezzaciaspetta, promosso dall’Assessorato alla Cultura e realizzato da Promovideo, sulle note de La Vita è bella di Nicola Piovani, suonate dal Quartetto misto dell’Orchestra da Camera di Perugia.

Romizi: “Perugia ha ricominciato il suo cammino verso la nornalità”

“Da ieri – ha sottolineato ancora il sindaco – Perugia ha ricominciato lentamente il suo cammino verso la normalità. Passo dopo passo, ci riprenderemo i nostri spazi. E come Amministrazione stiamo valutando varie opzioni per permettere nuove opportunità e agevolare la ripresa, sempre nel rispetto delle norme previste. Perché in questo momento la prudenza deve continuare a orientarci. È ancora un percorso lungo – ha concluso Romizi – e per questo è fondamentale vivere con responsabilità e concentrazione ogni singolo passaggio”.