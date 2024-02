ROMA (ITALPRESS) – Procedure semplificate e un bando da 1,2 miliardi per 60mila nuovi posti letto nelle residenze universitarie. Sono alcuni dei provvedimenti inseriti nel decreto Pnnr approvato in Consiglio dei Ministri. Il Ministero dell’Università e della Ricerca si avvarrà del supporto di un Commissario per centrare l’obiettivo. Tra i suoi compiti, quello di dare attuazione alla realizzazione di nuovi posti letto attraverso le procedure semplificate.

