ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al 15 dicembre e ancora non è stata approvata nemmeno in prima lettura, intanto c’è uno scandalo istituzionale, e poi una manovra acqua fresca dove non c’è niente per le famiglie, per i salari e per le difficoltà che oggi hanno le persone ad arrivare alla fine del mese”. Queste le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di Atreju.

