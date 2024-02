Renzi "Partito Democratico insegue M5S anziché Decaro" - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – “A me pare che il Pd a Bari stia inseguendo il Movimento 5 Stelle su tutto. Vengo da Taranto, dove i grillini vogliono mettere le mani sulla città, portando un suo parlamentare nazionale a fare il sindaco e cercando quindi di mandare a casa Melucci. Lo fanno soltanto perché hanno il candidato da piazzare per gestire i fondi del Pnrr. Il M5S sulla giustizia continua ad avere una linea che è l’opposto di quella che il Pd ha sempre avuto. Per esempio, Antonio Decaro, presidente dell’Anci oltre che sindaco di Bari, ha chiesto che si modificasse l’abuso d’ufficio. Il Governo l’ha fatto e il Pd, anziché inseguire e ascoltare Decaro ha inseguito e ascoltato Scarpinato e Travaglio. Questo significa che un problema c’è. Credo però anche che sulle candidature diremo la nostra a tempo debito e al momento opportuno. Per il momento facciamo la nostra parte parlando dei problemi e delle soluzioni ai problemi. E ci mettiamo la faccia alle Europee, cominciando dal sottoscritto”.Lo ha affermato questo pomeriggio a Bari Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro “Palla al centro – La politica al tempo delle influencer”.

xa2/tvi