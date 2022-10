xb1/sat/gtr

ROMA (ITALPRESS) – “Non è stato il Terzo polo come sa chiunque capisca di matematica. Se faccio una operazione del genere la rivendico come ho sempre fatto”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, lasciando il Senato, in merito all’elezione di Ignazio La Russa a presidente.