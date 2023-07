Renzi “Governo ha aumentato accise per dare soldi a squadre di Serie A” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Aumenta il costo della benzina. Polemiche sui media. Non c’è una sola persona – nemmeno una – che ricordi la contraddizione di Giorgia Meloni. La Premier ha vinto le elezioni con video in cui diceva che lo Stato lucrava su ogni pieno. Quando è diventata premier non solo non ha ridotto le accise, ma le ha addirittura Aumentate. Io sono tra i pochi che su questi temi insiste”. Lo scrive sulle sue Enews Matteo Renzi, leader di Italia Viva. “Perchè? Non perchè sia facile ridurre le accise: non lo è. Ma è assurdo fare campagna elettorale promettendo mari e monti e poi – con la prima legge di bilancio – aumentare i soldi per le squadre di serie A su richiesta di Lotito e aumentare le accise sulla benzina. Si parla tanto di salario minimo: ma al ceto medio chi ci pensa? Ricordiamoci sempre: questo Governo ha aumentato la benzina per dare soldi alle squadre di serie A. E per me questa è la dimostrazione più netta di come governino i populisti” conclude Renzi.

