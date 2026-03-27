 Renault Symbioz, arriva il nuovo motore GPL Eco-G 120 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Renault Symbioz, arriva il nuovo motore GPL Eco-G 120

ItalPress

Renault Symbioz, arriva il nuovo motore GPL Eco-G 120

Ven, 27/03/2026 - 12:03

Condividi su:


ROA (ITALPRESS) – Renault amplia la gamma della Renault Symbioz con il nuovo motore Eco-G 120 a GPL, bi-fuel benzina/GPL, con emissioni di CO2 dichiarate di 116 g/km e un’autonomia complessiva che può arrivare fino a 1.400 km grazie alla presenza di due serbatoi distinti. Derivato dal collaudato motore turbo benzina TCe 115 da 1,2 litri a tre cilindri, il nuovo Eco-G 120 è stato sviluppato per funzionare sia a benzina sia a GPL, mantenendo fluidità di guida e buone prestazioni, con un’attenzione particolare all’efficienza. Uno dei principali vantaggi, spiega Renault, è l’autonomia: grazie ai 48 litri del serbatoio benzina e ai 50 litri dedicati al GPL, può percorrere fino a 1.400 km senza necessità di rifornimento. Il serbatoio del gas è collocato al posto della ruota di scorta, e non incide sul volume del bagagliaio, per rendere il veicolo pratico anche nell’uso quotidiano. La versione GPL consente di percorrere 100 chilomentri con 7,2 litri, con un vantaggio medio del 10% rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti. La nuova motorizzazione Eco-G 120 è proposta con cambio manuale a sei rapporti. E’ disponibile a partire da 25.900 euro nell’allestimento Evolution.
tvi/mrv

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!