“Siamo fortemente allarmati e preoccupati perché la situazione nel territorio è veramente tragica, non soltanto per quel che riguarda i danni agricoli che i cinghiali stanno facendo sul territorio, ma anche per una questione di sicurezza a causa della peste suina africana”. Lo ha detto il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni, l’assessore del Veneto, Federico Caner.

