Regione Lazio, presentate a Rieti le opportunità 2025 per le Pmi - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha organizzato questa mattina a Rieti, presso la Sala Consiliare del Comune, un incontro per illustrare alle imprese del territorio le nuove opportunità e i bandi previsti per il 2025, proseguendo nel suo impegno a supporto della crescita e dell’innovazione delle aziende locali, anche grazie al contributo del Programma FESR Lazio 2021-2027.

Le misure sono state illustrate da Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; assieme a Manuela Rinaldi, assessore a Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio; Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

“Il territorio reatino rappresenta un asset strategico per il tessuto produttivo del Lazio, grazie alla sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. Attraverso queste misure di sostegno vogliamo offrire strumenti concreti alle imprese locali per crescere, innovarsi e competere a livello nazionale e internazionale. E’ una testimonianza tangibile dell’impegno della Regione Lazio nel supportare lo sviluppo economico di ogni area della nostra Regione, valorizzandone le eccellenze e creando opportunità innovative per il futuro”, ha dichiarato Roberta Angelilli.

“Rieti si affaccia al futuro, grazie all’importante lavoro che la Regione Lazio sta portando avanti per il rilancio delle imprese locali. Questo lavoro in sinergia, che collega lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico con quello dell’imprenditoria, consente di valorizzare un Regione impegnata a promuovere le eccellenze dei territori. Un impegno importante che guarda al domani con ambizione, per costruire opportunità di crescita e sviluppo per le aree interne e il Lazio”, ha evidenziato Manuela Rinaldi.

Tutte e quattro le misure presentate sono gestite da Lazio Innova tramite la piattaforma on line GeCoWEB Plus.

Il primo bando, “Sostegno alle imprese cooperative”, mette a disposizione oltre 2 milioni di euro per favorire l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle imprese cooperative, supportandone la sostenibilità ambientale e l’economia circolare e promuovendo la formazione e la specializzazione del personale, rafforzando inoltre reti, partnership e filiere di cooperative. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione dal 9 aprile 2025 fino al 19 dicembre 2025.

Parallelamente, è disponibile il nuovo Voucher Digitalizzazione PMI, che punta a incentivare l’innovazione tecnologica. Grazie a un budget di 13 milioni di euro, le imprese potranno ottenere contributi a fondo perduto per sostenere le imprese che intendono acquistare tecnologie digitali e servizi, idonei ad aumentarne l’efficienza e la competitività. Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 14 febbraio 2025.

Il bando “Valore Artigiano” da 6 milioni di euro, offre contributi a fondo perduto per due tipologie di progetti: da un lato sostiene lo sviluppo dell’impresa artigiana, per investimenti in macchinari, attrezzature e impianti specifici, tecnologie digitali (hardware, sistemi ICT e software), impianti fotovoltaici, opere murarie e impiantistica civile; dall’altro contribuisce alla valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale, per promuovere l’unicità e il valore culturale del settore artigiano. Le domande potranno essere inviate dal 20 febbraio 2025 fino al 15 aprile 2025. Il formulario sarà disponibile on-line a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2025.

Infine, la Regione Lazio guarda oltre i confini nazionali con il Voucher Expo Osaka 2025, pensato per sostenere le aziende che desiderano partecipare all’Esposizione Universale in Giappone nella settimana dedicata alla Regione Lazio dal 17 al 24 maggio 2025. Il bando stanzia 500mila euro e l’impresa potrà ricevere un contributo massimo di 10.500 euro, resterà aperto fino al 24 gennaio 2025 e offre finanziamenti per coprire i costi di promozione e logistica, consentendo alle aziende di rappresentare l’eccellenza del Lazio su un palcoscenico globale.

Maggiori dettagli e modalità di accesso ai bandi sono disponibili su lazioinnova.it.

-foto ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS).