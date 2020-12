Regione finanzia lavori per scuola di Padule e "Nelli", in arrivo oltre 2 milioni - Tuttoggi

Sono stati ammessi nella graduatoria stilata dalla Regione Umbria, attraverso il bando “Aggiornamento 2020 – Piano triennale per edilizia scolastica 2018/2020”, gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola di Padule, per un importo di 750 mila euro, e della scuola Ottaviano Nelli, per 1 milione e 309 mila euro (quest’ultimo a completamento di un finanziamento già concesso nella precedente programmazione).

Nella graduatoria, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 96 del 23/12/2020, la scuola Ottaviano Nelli è risultata prima, e la scuola di Padule quarta. “Un finanziamento importantissimo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Valerio Piergentili – che si aggiunge a fondi già precedentemente acquisiti e conferma l’ottimo lavoro svolto dagli uffici competenti nel presentare i progetti. Accogliamo in questo modo le numerose sollecitazioni arrivate per l’inizio degli interventi nelle scuole”.