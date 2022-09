“Schifani e il centrodestra hanno fatto una campagna per la Sicilia e i siciliani, raccontando come immaginiamo la regione dai rifiuti, il lavoro, le tasse e la sanità. Dall’altro lato è stata una campagna contro”. A dirlo Giorgio Mulè, candidato di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Palermo, in un’intervista all’Italpress.

