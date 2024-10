Regionali, presentata la lista Lega | Il pronostico di Salvini VIDEO

“Il 17 e 18 novembre si fa la storia”. Così Matteo Salvini, alla vigilia delle elezioni in Liguria, primo test di questa tornata elettorale regionale, sprona i candidati umbri della Lega in collegamento video con Perugia, dove viene presentata la lista dal segretario regionale, l’on. Riccardo Augusto Marchetti, e dalla candidata e governatrice uscente, Donatella Tesei.

Salvini spiega: “Nel 2019 c’è stato il miracolo. Il voto di adesso è per i prossimi 50 anni”. E pronostica, citando, senza svelarli, i sondaggi visti: “Sono convinto che in Umbria Donatella e la sua squadra potranno vincere. E non di poco”. Invitando a “scaldare i cuori”. E i candidati della Lega a non competere a contendersi tra loro le preferenze degli elettori sicuri, ma di cercare i voti fuori, “in quel 50% di umbri che non vota o non sa per chi votare”.

Salvini ha dato poi appuntamento agli umbri da martedì, subito dopo le elezioni in Liguria.



Marchetti: “La miglior lista possibile”

In precedenza, il segretario Marchetti, con accanto la governatrice Tesei, avevano presentato uno ad uno i candidati per l’Assemblea legislativa: “La lista della Lega è la migliore possibile – le parole di Marchetti – una selezione che rispecchia la rappresentanza dei territori, donne e uomini preparati con grande esperienza amministrativa e professionale, medici, imprenditori, sindaci, ex sindaci, amministratori comunali, giovani: tutte figure che arrivano da un percorso importante e sapranno dare un contributo fattivo, vero e autentico alla nostra candidata Donatella Tesei, pronta a rivincere le prossime elezioni regionali”.

Sicurezza, domenica arriva Vannacci a Perugia

Marchetti ha poi aggiunto: “Domenica sarà con noi il generale Vannacci per parlare del tema della sicurezza a Perugia, notevolmente peggiorata con la nuova amministrazione comunale di sinistra, visti i numerosi episodi che da qualche mese a questa parte si susseguono, non solo a Fontivegge, ma in ogni angolo della città, dal centro alla periferia. Dobbiamo evitare che la sinistra torni a governare la Regione Umbria, perchè vorrebbe dire tornare indietro di 50 anni e farla cadere nuovamente nell’immobilismo, nell’insicurezza, nell’isolamento infrastrutturale”.

Tesei: c’è chi dice sempre “no”, noi siamo il popolo del “sì”

Quindi ha parlato Tesei: “Quella della Lega è una squadra straordinaria, sono orgogliosa e fiera di far parte di questo partito. La campagna elettorale vede sempre un maggiore interesse di persone e di rappresentanti di categoria ai quali stiamo raccontando, non le chiacchiere come fanno altri, ma i fatti e i progetti concreti realizzati e quelli da realizzare nei prossimi cinque anni. Abbiamo ridato vita a questa regione che si è rimessa in moto e guarda al futuro con grande determinazione. Nel 2019 ho trovato sul mio tavolo dei fascicoli delicati e importanti, il default di Monteluce, la situazione drammatica delle Comunità Montane, i decreti ingiuntivi e i debiti nel trasporto pubblico. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato su ognuno di essi, facendo gli interessi della comunità e portando a casa risultati importanti. I prossimi cinque anni saranno determinanti per l’Umbria e per proseguire sulle opere strategiche iniziate e finanziate. C’è chi dice sempre ‘no’, vive di immobilismo e vorrebbe tornare al passato, poi ci siamo noi che guardiamo avanti, che siamo il popolo del ‘sì’ e del ‘fare’, che vogliamo correre verso lo sviluppo, verso l’alta velocità, il nodo di Perugia, la Mediaetruria, il termovalorizzatore, le nuove infrastrutture e quindi verso il progresso”.

La lista della Lega per le regionali

Enrico Melasecche Germini

Valeria Alessandrini

Marina Amori

Corrado Belloni

Grazia Biscossi

Francesco Cenciarini

Paola Fioroni

Fabrizio Gareggia

Michela Giuliani

Euro Grilli

Gianluca Luciani

Valerio Mancini

Francesca Mele

Federica Montagnoli

Fabio Mosciatti

Goffredo Pucci

Manuela Puletti

Francesco Ricci

Giacomo Sottili

Luca Valigi