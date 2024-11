BOLOGNA (ITALPRESS) – “Per noi è una sfida importante e interessante, Ugolini ha dimostrato in questa campagna elettorale, in cui ha battuto passo dopo passo tutte le città dell’Emilia-Romagna, che anche qui dopo 40 anni ci può essere un segnale di cambiamento, come avvenuto in altre regioni”. Lo afferma Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a margine della convention del centrodestra a sostegno di Elena Ugolini, candidata per le regionali in Emilia Romagna.

