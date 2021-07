Regionali, Letta “Con Amalia Bruni impegno legalità in Calabria” - Tuttoggi

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Oggi le luci sono tutte su Amalia Bruni. E’ la nostra candidata presidente e voglio dare il massimo impegno nazionale”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria, in merito alla candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, Amalia Bruni, in risposta alla polemiche sulle prossime Regionali. Letta a Reggio Calabria ha visitato il Noel, laboratorio di ingegneria marittima sul Lungomare Falcomatà, e ha partecipato a un incontro di presentazione del suo libro.

“Amalia Bruni – ha aggiunto Letta – sarà punto di riferimento nazionale della ripartenza della Calabria. In questo momento siamo impegnati non in polemiche ma in in un lavoro importante per creare le condizioni perchè Amalia Bruni, una scienziata di fama internazionale che ha deciso di spendersi per la sua regione, dove vive e lavora, possa diventare presidente della Calabria”.

“Da parte nostra – ha poi aggiunto Letta – l’impegno sui temi della legalità, della ripartenza attraverso il massimo livello di esigenza e di pulizia è e sarà totale. Non accettiamo lezioni da parte di nessuno perchè il nostro impegno sui temi della legalità oggi qui è totale. L’impegno che abbiamo messo e che metterà Amalia Bruni, la nostra candidata alla presidenza della Regione, sarà quello di rovesciare completamente il banco, fare svoltare la regione e dare la vera discontinuità. Con Amalia Bruni c’è discontinuità in Regione, chi non sostiene Amalia Bruni alla fine sostiene la continuità con Spirlì”.

