“È una coalizione unita. Ci presentiamo per vincere. Questa narrazione che senza i Cinque Stelle non si vince non la condivido perché già nel 2018 il Centrosinistra ha vinto e i competitor erano i Cinque Stelle e il Centrodestra. Penso che abbiamo le carte in regola per vincere”. Lo ha detto Alessio D’Amato, candidato alla presidenza della Regione Lazio.

