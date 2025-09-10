 Regionali, il centrodestra prende tempo: ancora nessun nome, restano nodi Veneto e Campania - Tuttoggi.info
Regionali, il centrodestra prende tempo: ancora nessun nome, restano nodi Veneto e Campania

Mer, 10/09/2025 - 21:03

(Adnkronos) – Non c’è ancora nessun nome. Se ne parlerà la prossima settimana. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi si sono incontrati oggi pomeriggio a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione politica e parlare di autonomia differenziata (questo spiega la presenza del ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli), ma il nodo delle regionali, raccontano, non sarebbe stato sciolto. I leader del centrodestra dovranno aggiornarsi, come ha spiegato Lupi al termine del summit (”Non abbiamo parlato di regionali, perché l’argomento dell’incontro era un altro, certo che ci dovremo rivedere”), e tornare a vedersi per risolvere una volta per tutte il risiko delle candidature.  

Resta sul tavolo lo schema di massima Veneto alla Lega, la Campania a Fdi e la Puglia a Fi ma niente nomi. E resta la tentazione di schierare due civici in Puglia e Campania (dove i rumors confermano un testa a testa tra il rettore della Federico II Matteo Lorito e il commissario della Zes Giosy Romano a meno che non ritorni la carta politica con il viceministro meloniano agli Esteri, Edmondo Cirielli).  

La maggioranza dunque prende ancora tempo e cosi facendo tanti pronosticano che alla fine in Campania Veneto e Puglia si andrà a votare il 23 novembre, ultima data utile per recarsi alle urne. ”Tutto fa pensare che si voterà a fine novembre, pertanto non c’è fretta, perché c’è tempo fino al 25 ottobre per presentare le liste”, dice a mezza bocca un big del centrodestra che sta seguendo da vicino il dossier. 

 

