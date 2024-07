Regionali dell'Umbria: il Fronte del Dissenso si presenta - Tuttoggi.info

CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPAVenerdì 19 luglio, ore 11:30Sala della Partecipazione, Palazzo del Consiglio RegionaleP.zza Italia, PERUGIA

Il Fronte del Dissenso parteciperà con una sua propria lista alle prossime elezioni per eleggere Presidenza e Consiglio regionale. Alla testa dell’agguerrita squadra di candidati al Consiglio Regionale, come candidato alla Presidenza, c’è Moreno Pasquinelli, storico esponente dell’Umbria che non si è mai piegata davanti ai poteri forti, che non ha mai fatto compromessi coi politicanti al loro servizio. In Conferenza Stampa, verrà presentato il simbolo elettorale e distribuito il programma con le proposte del Fronte del Dissenso per la rinascita dell’Umbria. Condizione numero uno: “cacciare i mercanti dal tempio”, espugnare il Palazzo regionale, diventato una “spelonca di ladri”, centro di corruzione e depravazione politica, affinché si trasformi in una vera casa del popolo.Partecipate!

