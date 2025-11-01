 Regionali Campania, Cirielli "7 consiglieri di centrosinistra passati con noi" - Tuttoggi.info
Regionali Campania, Cirielli "7 consiglieri di centrosinistra passati con noi"

ItalPress

Regionali Campania, Cirielli “7 consiglieri di centrosinistra passati con noi”

Sab, 01/11/2025 - 18:03

NAPOLI (ITALPRESS) – Cambi di casacca? “Secondo me è normale che molti centristi non si riconoscono più nella coalizione estremista e radicale della segretaria nazionale del PD Elly Schlein e di Giuseppe Conte (M5s) e, quindi, ovviamente, soprattutto su una competizione amministrativa dove contano anche le qualità, le capacità di amministrazione, l’esperienza, molti dell’area di centro hanno ritenuto più logico sostenere la mia candidatura”. Lo ha detto il candidato presidente di centrodestra alle prossime elezioni regionali in campania del 23 e 24 novembre, Edmondo Cirielli, alla presentazione della sua lista civica ‘Cirielli Presidente per la Campania’. Consiglieri di centrodestra passati a sinistra? “Non mi risulta”, ha risposto Cirielli. “Sono sette, invece, – ha spiegato – i consiglieri di centrosinistra passati con noi”.

