Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre - Tuttoggi.info

 Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre
Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre

Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre

Sab, 09/08/2025 - 15:03

(Adnkronos) – C’è la data per le elezioni regionali in Calabria. “Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025” annuncia Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria. 

”Il centrodestra – aggiunge – con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”. 

