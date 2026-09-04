Reggio Calabria, due minori arrestati per tentato omicidio in concorso - Tuttoggi.info

BAGNARA CALABRA (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio in concorso, in relazione all’aggressione ai danni di un coetaneo avvenuta nella notte del 3 luglio scorso a Bagnara Calabra, nel Reggino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato un banale sguardo interpretato come un affronto. I due giovani avrebbero avuto, in più occasioni, accesi confronti verbali e fisici con la vittima, fino a quando la situazione sarebbe degenerata in una rissa. Successivamente, i due indagati avrebbero nuovamente raggiunto il 17enne nei pressi di un distributore automatico di bevande. Uno dei due lo avrebbe aggredito con un coltello, mentre l’altro avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendolo alla testa, vicino all’orecchio. Il giovane, soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

col5/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)