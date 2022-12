mgg/sat/gsl

Il caro energia dovuto alla guerra in Ucraina e l’alta inflazione accorciano la lista dei regali di Natale e spingono verso doni utili, in un caso su tre in chiave enogastronomica. Lo rileva Cia-Agricoltori Italiani, che stima una spesa media pro capite di 160 euro, -8% rispetto allo scorso anno, per gli acquisti da mettere sotto l’albero, e conferma il primato del cibo come idea regalo delle festività.