Regalati un Master, l'iniziativa di Unitelma che favorisce i laureati - fino al 31 agosto - Tuttoggi

L’iniziativa “Regalati un Master” permette a chi si immatricolerà entro il 31 Agosto di pagare solo la prima rata di iscrizione

La maggior parte dei neolaureati, prima di inoltrarsi nel mondo del lavoro, sente la necessità di ampliare, o meglio, completare il proprio bagaglio di conoscenze. Gli studenti o intraprendendo un percorso di laurea magistrale oppure decidono di iscriversi ad un master. Quest’ultima principalmente per formarsi in un specifico settore o perfezionare il proprio curriculum con nuove conoscenze. È anche vero però che questi percorsi di studio rappresentano un investimento in termini economici, proprio perché sono accessori che fanno la differenza nel momento in cui si inizia a cercare lavoro.

Per questo UnitelmaSapienza ha riservato una promozione estiva a coloro che hanno voglia di qualificarsi in un settore specifico, ma che vedono nel prezzo di iscrizione un ostacolo. L’iniziativa “Regalati un Master” permette a chi si immatricolerà entro il 31 Agosto 2021 di pagare solo la prima rata di iscrizione, con annessi imposta di bollo e, dove richiesto, il contributo per il conseguimento del titolo. Si tratta di una opportunità unica, vista la qualità della didattica che offre l’Ateneo.

Qualche esempio? Master in Profili Giuridici e Responsabilità nella Gestione dei Servizi Sanitari oppure Organizzazione e Gestione Delle Risorse Umane o ancora Diritto Antitrust, Mercati e Big Data scontati da 5mila euro a 600 euro.

I master interessati dall’agevolazione comprendono varie aree, da quella giuridica a quella inerente la salute, tutte professioni che richiedono una grande preparazione, sia teorica che pratica. Qui la lista completa

L’iniziativa è riservata ai poli didattici e agli enti convenzionati con L’Università Sapienza di Roma, tra cui troviamo la sede di Spoleto, punto di riferimento per gli studenti umbri.

Di seguito i contatti – POLO DI SPOLETO

Associazione Culturale Tuttoggi.info, Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572