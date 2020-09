Referendum su taglio dei parlamentari, i risultati

Urne chiuse alle 15 regolarmente anche nei seggi umbri dove si è votato per il referendum.

Il primo exit poll realizzato a livello nazionale dal consorzio Opinio Italia per la Rai dà una netta affermazione per il Sì tra il 60 e il 64%, mentre la forchetta per il no è stimata tra il 36 e il 40%. Gli italiani, quindi, si sarebbero espressi a favore del taglio dei parlamentari.

Secondo le prime proiezioni di Eligendo i sì sfiorerebbero il 78% dei consensi.

Se il risultato venisse confermato, infatti, la Camera passerebbe da 630 a 400 deputati, mentre il Senato da 315 a 200 membri.

L’ultimo exit poll nazionale di Opinio Italia fa aumentare la forbice per il sì: 62-66% contro il 34-38% del no (aggiornamento ore 15.31).

Seconda proiezione sì 66,7% – no 33,3% (aggiornamento ore 15.58)

Il taglio dei senatori in Umbria

Ogni regione perde circa un terzo dei parlamentari. L’Umbria e la Basilicata, che usufruivano di un “bonus” in ragione delle loro piccole dimensioni, perdono un numero maggiore di senatori, che passano da 7 a 3.

Per questo in Umbria molti rappresentanti, anche dei partiti di Governo ufficialmente schierati per il sì, hanno invitato a votare per il no.

Nonostante questo, in base alle proiezioni sui primi scrutini, il 71% degli umbri che si è recato alle urne ha votato per il sì.

In Umbria quasi il 49% degli aventi diritto ha votato per il referendum.

Con oltre un decimo delle sezioni scrutinate in Umbria il sì è sopra il 70% (aggiornamento ore 15.42)

I dati in Umbria per comune

Questi i primi dati referendari nei comuni umbri:

Assisi (18 sezioni su 32) sì 65% – no 35%

Bastia Umbra (14/22): sì 73% – no 27%

Castiglione del lago (11/16) sì 71% – no 29%

Città della Pieve (6/8) sì 68% – no 32%

Corciano (11/22) sì 68% – no 32%

Deruta (4/9) sì 74% – no 26%

Foligno (48/54) sì 67% – no 33%

Gualdo Tadino (14/20) sì 74% – no 26%

Magione (9/14) sì 71,5% – no 28,5%

Montefalco (6/6) sì 73,39% – no 26,61%

Nocera Umbra (6/8) sì 75% – no 25%

Passignano (4/5) sì 68,5% – no 31,5%

Perugia 110/159) sì 63,5% – no 36,5%

Spello (4/) sì 72% – no 28%

Spoleto (28/42) sì 70,5% – no 29,5%

Todi (16/19) sì 64,5% – no 37,5%

Torgiano (4/6) sì 67% – no 33%

Umbertide (15/19) sì 74% – no 26%

Terni (44/129) sì 66% – no 34%

Acquasparta (1/4) sì 64,5% – no 35,5%

San Gemini (3/5) sì 71,5% – no 38,5%

(Notizia in aggiornamento)