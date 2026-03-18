Referendum giustizia 2026: guida al voto - Tuttoggi.info

Il quesito a cui gli elettori si troveranno a rispondere nelle urne e su cosa avrà impatto

Anche in Umbria tutto è pronto per il referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026, una consultazione senza quorum in cui conta esclusivamente la maggioranza dei voti validi. I seggi saranno aperti anche nella nostra regione secondo gli orari nazionali, con indicazioni pratiche su documenti, scheda e risultati disponibili online. Un appuntamento che coinvolge direttamente gli elettori, chiamati a pronunciarsi sulla revisione costituzionale relativa all’ordinamento giudiziario.

Referendum: orari, come si vota e quesito in Umbria 2026

Introduzione al referendum

Definizione di referendum

È uno strumento di democrazia diretta con cui il corpo elettorale si esprime su scelte di legislazione o di revisione costituzionale. Nel caso in esame si tratta di un referendum costituzionale confermativo, non abrogativo: non si elimina una norma già in vigore, ma si decide se confermare o respingere una riforma della Carta. Per questa consultazione non è previsto alcun quorum e prevale l’opzione che ottiene più voti validi.

Storia del referendum in Italia

La storia dei referendum nel nostro Paese accompagna passaggi cruciali della vita civile e istituzionale. Dalle origini del referendum in Italia fino alle consultazioni più recenti, questo strumento ha dato voce agli elettori su temi decisivi, distinguendosi da un plebiscito, che punta invece a un consenso su un’unica opzione senza reale contraddittorio.

Tipi di referendum

Referendum abrogativo

È la consultazione che chiede ai cittadini se abrogare, in tutto o in parte, una legge o un atto avente forza di legge. Si distingue nettamente dal voto confermativo: cambia l’oggetto della votazione e la logica della scelta, oltre ai meccanismi di validità previsti dalla normativa.

Referendum consultivo

È finalizzato a orientare le istituzioni su un tema, senza effetti direttamente vincolanti. In genere viene utilizzato per raccogliere l’indirizzo del corpo elettorale su questioni di particolare impatto pubblico, favorendo un confronto informato.

Referendum costituzionale (quello del 22 e 23 marzo)

Interviene sulla Carta e chiede agli elettori di confermare o respingere una revisione approvata dal Parlamento. Quando il testo non ottiene i due terzi dei voti in ciascuna Camera, la decisione viene rimessa al corpo elettorale. In questa forma non si applica il quorum referendum e conta la sola maggioranza dei voti validi.

Procedura di svolgimento

Organizzazione e fasi

Nei comuni umbri i seggi aprono domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo 2026 dalle 7 alle 15. Per votare è necessario presentarsi con carta d’identità e tessera elettorale dove è indicato il proprio seggio di appartenenza. Lo spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi.

La scheda sarà di colore verde e conterrà il quesito ufficiale.

Quesito in scheda: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”.

Sì : conferma l’intero impianto di riforma costituzionale; le novità diverranno operative con le relative norme di attuazione.

: conferma l’intero impianto di riforma costituzionale; le novità diverranno operative con le relative norme di attuazione. No: lascia invariata l’attuale struttura dell’ordinamento; eventuali cambiamenti costituzionali richiederebbero un nuovo iter.

Le ragioni del sì: più terzietà del giudice e parità tra le parti

Dal fronte favorevole, l’attenzione è sulla separazione delle carriere e sullo sdoppiamento del Csm, considerati strumenti utili a rafforzare la terzietà del giudice e a riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa.

Le ragioni del no: timori di condizionamento e priorità organizzative

I sostenitori del no sostengono che la riforma interviene sull’assetto della magistratura senza affrontare i problemi strutturali che rallentano i procedimenti con il rischio che alcune scelte vengano demandatesenza sufficienti garanzie.

I tre assi della riforma

La proposta referendaria tocca dunque tre snodi dell’ordinamento, per i favorevoli, l’obiettivo è rafforzare la terzietà del giudice e riequilibrare i rapporti tra accusa e difesa; per i contrari, il rischio è una compressione dell’autonomia della magistratura e una maggiore esposizione a condizionamenti esterni.