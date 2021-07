“Referendum contro la caccia? Minaccia alla fauna”

La Cabina di regia del mondo venatorio replica agli ambientalisti promotori: senza caccia danni alle colture, a molte specie e rischi per l'uomo

Il referendum contro la caccia è “la vera minaccia alla fauna”. La Cabina di regia delle associazioni venatorie (che raccoglie le sigle Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina, CNCN (Comitato Nazionale Caccia Natura) prende posizione dopo l’ennesima raccolta di firme per indire un referendum contro la caccia. Iniziativa questa volta promossa dal Comitato “Sì aboliamo la caccia”, che dal primo luglio ha iniziato la raccolta delle firme (ne servono 500 mila).

L’abolizione della legge 157/92

Per la Cabina di regia del mondo venatorio il referendum proposto rappresenta “la più grossa minaccia alla preservazione della fauna, una minaccia ben più importante di quanto possa rappresentare la caccia”.

La proposta di referendum è finalizzata all’abolizione di numerose parti della legge quadro sull’attività venatoria 157/92, ed è stata già profondamente criticata da altre associazioni anticaccia e di protezione ambientale.

La proposta, inoltre – evidenziano i cacciatori – segue quella volta all’abolizione dell’articolo 842 del Codice civile, ovvero l’articolo che consente l’accesso ai fondi privati durante l’attività venatoria.

La sponda di alcuni esponenti M5s

I proponenti – evidenziano i cacciatori – erano accompagnati in conferenza stampa esclusivamente da alcuni esponenti politici del Movimento 5 Stelle (assenti invece, benché annunciati, la sindaca Raggi e personaggi del mondo dello spettacolo), mentre non è stata registrata la presenza di esponenti di altre forze politiche o associazioni ecologiste e animaliste.

La Cabina di regia delle associazioni venatorie riconosciute annuncia che seguirà con attenzione il procedere di questa ennesima iniziativa volta a eliminare la caccia non per le sue eventuali ricadute sull’ambiente e la conservazione delle specie animali, ma perché ispirata solo da motivazioni ideologiche slegate da qualsiasi fondamento tecnico-scientifico e soprattutto prive di qualsivoglia conoscenza su come si articola e si svolge l’attività venatoria sostenibile e regolamentata nel nostro Paese.

I danni alle colture e i rischi

“Ricordiamo in primis – scrivono le associazioni venatorie – che l’esercizio venatorio costituisce per gli agricoltori e le pubbliche amministrazioni un argine fondamentale e assolutamente insostituibile per prevenire danni alle colture, al bestiame, ai danni alle infrastrutture e concorre al controllo delle specie invasive, danno per la biodiversità, gli habitat e gli stessi cittadini”.

I risvolti economici

Infine i cacciatori ricordano ai promotori che l’Italia, che sta faticosamente uscendo da un terribile periodo di pandemia che ha messo in ginocchio cittadini, aziende e attività di vario titolo, “non ha bisogno di iniziative di questo tipo volte ad affossare un settore legittimo che genera economia, occupazione e produce mezzo punto di Pil, ma dovrebbe favorire invece attività di concertazione tra mondi diversi (venatorio, ambientalista, agricolo) per la gestione comune del territorio e la tutela faunistica”.

I cacciatori: se ci sarà il referendum agiremo di confidenza

Nel caso in cui questa ennesima iniziativa dovesse concretizzarsi con l’indizione del referendum, il mondo venatorio annuncia agirà prendendo i dovuti provvedimenti in linea con le azioni già intraprese in passato.