Referendum 2025: anche ad Umbertide il comitato per il sì - Tuttoggi.info

Nella serata del 27 marzo, presso la Camera del Lavoro Territoriale di Umbertide, si è tenuto il primo incontro del Comitato per la promozione dei cinque Referendum abrogativi su cui si andrà al voto l’8 ed il 9 giugno prossimi.

I quesiti proposti riguardano temi essenziali del lavoro e della cittadinanza: lo stop ai licenziamenti illegittimi, una maggiore tutela per i dipendenti delle piccole imprese, un forte contrasto al lavoro precario, una maggiore responsabilizzazione delle imprese appaltanti in caso di incidenti sul lavoro ed infine un allineamento della legislazione italiana a quella degli altri Paesi dell’Unione Europea in materia di diritto alla cittadinanza.

La Camera del Lavoro di Perugia ribadisce l’importanza di riaprire il dibattito proprio su queste tematiche fondamentali, cogliendo appunto l’occasione offerta dalla campagna referendaria. Scopo dei promotori del Comitato è quello di allargare il più possibile la partecipazione alle varie forze politiche, associazioni e partiti che riconoscano la centralità dei temi trattati, ma anche ai singoli cittadini che vogliano attivamente partecipare alla promozione dei Referendum.

L’invito dunque è rivolto a chiunque voglia dare il proprio contributo affinché prenda contatto con le Camere del Lavoro della Provincia di Perugia e con i comitati che stanno sorgendo nel territorio.





Luogo: Camera del Lavoro CGIL, Via Giuseppe Bertanzi, 26, UMBERTIDE, PERUGIA, UMBRIA