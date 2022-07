Reddito di cittadinanza, ma il marito è in carcere: una denuncia - Tuttoggi

Controllo dei carabinieri di Magione: l'uomo della indebita percettrice era domiciliato in una comunità terapeutica umbra

Nell’ambito dei controlli svolti per verificare la corrispondenza e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari delreddito di cittadinanza, i militari della Stazione Carabinieri di Magione hanno deferito in stato di libertà una quarantaduenne ritenuta presunta responsabile di aver percepito indebitamente il beneficio in argomento.

All’atto della presentazione della domanda, infatti, la donna avrebbe omesso di dichiarare all’INPS la posizione giuridica del proprio coniuge, indicato quale membro del proprio nucleo familiare ma che, detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli, è stato poi domiciliato in una comunità terapeutica della provincia di Perugia.