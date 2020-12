Recovery, 5 Confindustrie UE "Coinvolgere parti sociali" - Tuttoggi

In una lettera congiunta i presidenti degli industriali di Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia esortano i leader politici dell’Unione Europea a superare lo stallo negoziale che tiene in ostaggio il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale e il Recovery Fund. Le 5 Confindustrie chiedono inoltre alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di coinvolgere le parti sociali nei piani nazionali di ripresa e resilienza e a definire regole semplici e chiare per la loro attuazione.

