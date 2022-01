Record somministrazioni del vaccino, sfiorata quota 700mila in 24 ore - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Continua il trend positivo di prime dosi e booster: l’11 gennaio oltre 686 mila somministrazioni, con circa 77.500 prime dosi – di cui 48 mila bambini – e 22.500 prime dosi per over 50. Quasi 550 mila le terze dosi.

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nel ringraziare “tutto il personale sanitario per il costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini ha evidenziato le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle Regioni e delle P.A. coordinate dalla Struttura Commissariale”.

