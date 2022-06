Rebus portieri, Chichizola tra... Radu e Belec

E allora, quando ancora era aperta la trattativa sulla scelta dell’allenatore, già si parlava di un possibile arrivo di Chichizola, una volta ufficializzato l’ingaggio di Alvini per la panchina.

Contatto Cremonese – Radu

La Cremonese, nelle ultime ore, ha fatto però dei sondaggi anche per Ionut Radu, secondo portiere dell’Inter, protagonista della “papera” del Dall’Ara che ha spianato la strada al Milan verso lo Scudetto. Anche per questo Radu non resterà all’Inter, la cui porta sarà difesa nella prossima stagione da Onana, prelevato dall’Ajax, e Handanovic, con Cordaz terzo portiere. Come ha confermato l’agente di Radu, Oscar Damiani, sul portiere rumeno ci sono la Cremonese e alcuni club stranieri.

La trattativa con Chichizola

Il Perugia, la cui volontà è quella di proseguire con Chichizola, intende comunque cautelarsi qualora non si trovi l’accordo con il portiere e non ci siano le condizioni, a quel punto, per averlo ancora in Umbria.

Belec, pallino di Castori

Con l’arrivo di Fabrizio Castori sulla panchina biancorossa si è parlato del possibile approdo a Perugia di alcuni giocatori in uscita dalla Salernitana, formazione che l’allenatore di San Severino Marche ha guidato in B e nelle prime partite del campionato di A. Tra i nomi dei probabili partenti da Salerno c’è anche il portiere Vid Belec, nazionale sloveno scuola Inter, portato a Salerno proprio da Castori, che lo aveva allenato a Carpi.

