Real-Atletico, 'faccia a faccia' Simeone-Vinicius: "Florentino Perez ti caccerà" - Tuttoggi.info

 Real-Atletico, 'faccia a faccia' Simeone-Vinicius: "Florentino Perez ti caccerà"
Real-Atletico, 'faccia a faccia' Simeone-Vinicius: "Florentino Perez ti caccerà"

Real-Atletico, ‘faccia a faccia’ Simeone-Vinicius: “Florentino Perez ti caccerà”

Ven, 09/01/2026 - 10:03

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte 2-1 l’Atletico Madrid in semifinale di Supercoppa spagnola a Gedda, agguantando la finale. A far discutere, nel derby di Madrid giocato in Arabia Saudita, è però soprattutto il faccia a faccia tra il tecnico dei Colchoneros
Diego Simeone e l’attaccante dei Blancos
Vinicius Junior. Cos’è successo? Nel primo tempo, Simeone si è avvicinato al brasiliano con un avvertimento: “Ricordati quello che ti dico, Florentino (Perez, il presidente del Real Madrid, ndr) ti caccerà via” le sue parole. Risposta di Vinicius? Una risata. Nella ripresa, il brasiliano è stato sostituito dall’allenatore del Real Xabi Alonso in virtù di una prestazione incolore, tra i fischi dello stadio di Gedda. Qui Simeone ha rincarato la dose, chiamando il brasiliano e portandosi la mano all’orecchio: “Ascolta, ascolta”.
 

 

Sull’episodio, che sta facendo molto discutere in Spagna, è intervenuto nel post-partita anche l’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso: “Ho sentito quello che Simeone ha detto a Vinicius, non mi è piaciuto. Non si può parlare così, alcune cose oltrepassano il limite”. 

 

