Re del go kart a soli 15 anni, Kevin Battistoni ricevuto in Comune - Tuttoggi.info

Sogna di diventare come Ayrton Senna e punta a campionato italiano, mondiale e Formula 4 nel 2026. E’ la bella storia di Kevin Battistoni, 15 anni, tifernate, con la passione in famiglia per i motori fin dalla nascita trasmessa dal nonno Bruno e dal babbo Matteo.

Kevin, studente all’Itis di Città di Castello, divide ogni giornata fra famiglia (oltre al papà ci sono mamma Angela e la sorella Lisa) scuola e “volante” alla guida della sua monoposto e lo fa con grande passione e dedizione, divertendosi prima di tutto.

All’età di 5 anni e mezzo è salito sul kart la prima volta mostrando subito di saperci fare. A 6 anni ha iniziato a scendere in pista con le prime gare ottenendo subito ottimi risultati. Per due anni ha partecipato al campionato regionale Emilia Romagna e Toscana concludendoli sempre come vice campione. Grazie ai risultati ottenuti nel 2019 ha ricevuto un riconoscimento speciale, quello di partecipare come Futur Stars Fia al gran premio di F1 di Monza come mascotte del pilota Kimi Raikkonen nella griglia di partenza.

La stagione 2021 è trascorsa all’insegna di diverse vittorie fra cui, la Coppa Italia, campionato regionale (Umbria, Marche, Molise e Abruzzo) concludendo infine come campione italiano Aci Club. Anche il 2022 lo ha visto impegnato nel campionato italiano Aci, disputando 3 dei 5 appuntamenti per mancanza di budget economico: nonostante ciò si è classificato al 10° posto su 80 partecipanti. Si è riconfermato vincitore della coppa Italia per il secondo anno consecutivo, oltre che vincere diverse gare dei trofei regionali.

Nel 2024 è entrato a far parte del team LGK Racing Kart di Barberino di Mugello, come pilota di punta del team e dopo un anno un po’ sfortunato ma non privo di successi e nel 2025 ha debuttato nella massima categoria Okn 125, dove si è classificato 10º su un totale di 130 piloti. Altra storia invece nella Coppa Italia Zona3 dove si è imposto vincendo tutte le sue prove che ha disputato, le ha dominate partendo sempre in pole position e vincendo sempre prefinali e finale laureandosi campione Coppa Italia 2025 C, con discreto margine sugli avversari nonché campione umbro 2025.

Ad ottobre si è svolta la coppa dei campioni sul circuito di Valvibrata anche lì si è imposto con pole position vittoria finale vittoria in finale laureandosi campione Coppa dei campioni 2025. Tre titoli in questa stagione che vanno ad arricchire il curriculum nella sua carriera. A fine novembre Kevin è stato impegnato nella gara più importante dell’anno svoltasi sulla pista di Lonato del Garda, che in passato ha laureato piloti poi diventati icone della Formula 1 come Hamilton, Vettel e Verstappen: risultato finale, quinto su 72 piloti provenienti da tutto il mondo. Ora gli obiettivi futuri per Kevin sono quelli di partecipare nel 2026 al campionato italiano e gare internazionali ed al mondiale che si terrà in Italia nel 2026, oltre a preparare il terreno al 2027 per fare il grande salto nella Formula 4.

Il giovanissimo pilota tifernate, accompagnato da nonno, babbo e mamma, è stato ricevuto stamattina (5 dicembre) in Comune dal sindaco Luca Second,i che gli ha consegnato una targa ufficiale per sottolineare la straordinaria passione e dedizione allo sport di Kevin ed i prestigiosi risultati finora raggiunti. “Kevin è un altro importante ambasciatore di Città di Castello a livello internazionale, che già da anni guida i go kart con straordinaria capacità e con il sorriso di chi prima di tutto si diverte. Bravo Kevin, siamo orgogliosi di te”.