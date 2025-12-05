 Re del go kart a soli 15 anni, Kevin Battistoni ricevuto in Comune - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Re del go kart a soli 15 anni, Kevin Battistoni ricevuto in Comune

Davide Baccarini

Re del go kart a soli 15 anni, Kevin Battistoni ricevuto in Comune

Ven, 05/12/2025 - 18:36

Condividi su:

Sogna di diventare come Ayrton Senna e punta a campionato italiano, mondiale e Formula 4 nel 2026. E’ la bella storia di Kevin Battistoni, 15 anni, tifernate, con la passione in famiglia per i motori fin dalla nascita trasmessa dal nonno Bruno e dal babbo Matteo.

Kevin, studente all’Itis di Città di Castello, divide ogni giornata fra famiglia (oltre al papà ci sono mamma Angela e la sorella Lisa) scuola e “volante” alla guida della sua monoposto e lo fa con grande passione e dedizione, divertendosi prima di tutto.

All’età di 5 anni e mezzo è salito sul kart la prima volta mostrando subito di saperci fare. A 6 anni ha iniziato a scendere in pista con le prime gare ottenendo subito ottimi risultati. Per due anni ha partecipato al campionato regionale Emilia Romagna e Toscana concludendoli sempre come vice campione. Grazie ai risultati ottenuti nel 2019 ha ricevuto un riconoscimento speciale, quello di partecipare come Futur Stars Fia al gran premio di F1 di Monza come mascotte del pilota Kimi Raikkonen nella griglia di partenza.

La stagione 2021 è trascorsa all’insegna di diverse vittorie fra cui, la Coppa Italia, campionato regionale (Umbria, Marche, Molise e Abruzzo) concludendo infine come campione italiano Aci Club. Anche il 2022 lo ha visto impegnato nel campionato italiano Aci, disputando 3 dei 5 appuntamenti per mancanza di budget economico: nonostante ciò si è classificato al 10° posto su 80 partecipanti. Si è riconfermato vincitore della coppa Italia per il secondo anno consecutivo, oltre che vincere diverse gare dei trofei regionali.

Nel 2024 è entrato a far parte del team LGK Racing Kart di Barberino di Mugello, come pilota di punta del team e dopo un anno un po’ sfortunato ma non privo di successi e nel 2025 ha debuttato nella massima categoria Okn 125, dove si è classificato 10º su un totale di 130 piloti. Altra storia invece nella Coppa Italia Zona3 dove si è imposto vincendo tutte le sue prove che ha disputato, le ha dominate partendo sempre in pole position e vincendo sempre prefinali e finale laureandosi campione Coppa Italia 2025 C, con discreto margine sugli avversari nonché campione umbro 2025.

Ad ottobre si è svolta la coppa dei campioni sul circuito di Valvibrata anche lì si è imposto con pole position vittoria finale vittoria in finale laureandosi campione Coppa dei campioni 2025. Tre titoli in questa stagione che vanno ad arricchire il curriculum nella sua carriera. A fine novembre Kevin è stato impegnato nella gara più importante dell’anno svoltasi sulla pista di Lonato del Garda, che in passato ha laureato piloti poi diventati icone della Formula 1 come Hamilton, Vettel e Verstappen: risultato finale, quinto su 72 piloti provenienti da tutto il mondo. Ora gli obiettivi futuri per Kevin sono quelli di partecipare nel 2026 al campionato italiano e gare internazionali ed al mondiale che si terrà in Italia nel 2026, oltre a preparare il terreno al 2027 per fare il grande salto nella Formula 4.

Il giovanissimo pilota tifernate, accompagnato da nonno, babbo e mamma, è stato ricevuto stamattina (5 dicembre) in Comune dal sindaco Luca Second,i che gli ha consegnato una targa ufficiale per sottolineare la straordinaria passione e dedizione allo sport di Kevin ed i prestigiosi risultati finora raggiunti. “Kevin è un altro importante ambasciatore di Città di Castello a livello internazionale, che già da anni guida i go kart con straordinaria capacità e con il sorriso di chi prima di tutto si diverte. Bravo Kevin, siamo orgogliosi di te”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Gubbio e Gualdo

Esce di strada e si ribalta, muore 94enne

Perugia

Da Londra a Roma, ancora in vetrina il genio creativo di Brunello Cucinelli IMMAGINI

Perugia

Bronzo per la Ginnastica Estetica Fortebraccio alla World Championship in Bulgaria

in umbria

Ultim'ora Italia

Sorteggio Mondiali 2026, premio per la pace a Trump tra le critiche

Ultim'ora Italia

Lino Banfi: “Gioia per mia figlia, tumore ha capito che casa Zagaria non si tocca”
Ultim'ora Italia

Muciv inaugura a Roma Laboratorio Neanderthal, nuova area espositiva

Città di Castello

Re del go kart a soli 15 anni, Kevin Battistoni ricevuto in Comune

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!