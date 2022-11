sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)

Serviva più tempo per fare una riforma complessiva” sul reddito di cittadinanza “e la faremo. Al momento confermiamo che si tutela chi non può lavorare, ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, viene abolito alla fine del 2023″. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa sulla manovra.