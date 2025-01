RB Music Session al Teatro San Leonardo - Tuttoggi.info

“RB Music Session” è il nuovo evento di musica live, ideato dall’etichetta discografica RB Music Records, fondata dal musicista e produttore Riccardo Brizi, e coadiuvata dalla preziosa collaborazione del Teatro San Leonardo di Viterbo.

“RB Music Session” si propone di:

Promuovere e diffondere la musica live e il ritorno alla fruizione di essa nei club; presentare gli Artisti dell’etichetta; creare un canale di comunicazione tra l’etichetta e chiunque voglia presentare la propria musica inedita, con particolare attenzione verso la popular music, nelle declinazioni urban, trap e nu soul e, in ultimo, agevolare la connessione fra i professionisti del settore, che siano essi artisti, musicisti, produttori o tecnici.

Un nuovo appuntamento di ritrovo per la musica della Provincia e non solo.

Scaletta dell’evento:

Ore 19:00: Aperitivo + Open mic con Casting live su prenotazione

In questa fascia, chiunque vorrà potrà far ascoltare i propri brani all’etichetta e ai suoi produttori presenti in sala.

Per prenotare il proprio slot, basterà scrivere alla pagina Instagram @rb_musicrecords, entro il 28 Gennaio.

La modalità di esecuzione potrà essere su base oppure con accompagnamento al pianoforte o alla chitarra.

Ore 21:30: RB Music Session Live – Gli Artisti in concerto

Opening: Elia (PopRock); Enne (Urban)

Head Liner: Potara, vincitori del Xpass di Jake La Furia a XFactor 2024, (Hyper Pop), Mate (Pop, Soul)





Per richieste e informazioni contattare:

Martina Cori – RB Music 3287579401

Ginevra Infascelli RB Music – 334 9499189

Luogo: Teatro , Via Cavour 9, VITERBO, VITERBO, LAZIO