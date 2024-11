STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Fratelli d’Italia è determinante con il suo voto per la Commissione Europea, Raffaele Fitto è la giusta risposta alla forza del Governo italiano. Per il Sud cambierà moltissimo, per la Sicilia ci saranno degli elementi di novità importanti. Noi lavoriamo da Bruxelles e da Strasburgo per fare crescere il peso politico dell’Italia in Europa”. Così l’eurodeputato di FdI-Ecr, Ruggero Razza. vbo/gtr

(Fonte video: Ruggero Razza)