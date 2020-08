Raptors e Celtics avanti tutta, Jazz e Clippers sul 2-1 - Tuttoggi

Boston e Toronto sul 3-0, Utah e Clippers in vantaggio. Questi i verdetti dopo le quattro gare-3 valide per i playoff Nba, disputate tra ieri sera e questa notte a Orlando. Ad aprire il programma il successo dei Raptors che regolano ancora una volta Brooklyn (117-92) portandosi sul 3-0 e facendo un passo forse decisivo verso le semifinali dell’Eastern Conference. Sugli scudi Pascal Siakam con 26 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, bene anche Fred VanVleet (22) e Serge Ibaka (20). Stessa situazione per i Celtics che calano il tris ai danni dei Sixers battuti 102-94 e adesso vicini a un’eliminazione più che mai dietro l’angolo. Un successo maturato nel finale quello di Boston con Kemba Walker decisivo con i suoi 24 punti e 8 rimbalzi (+13 per lui), mentre ne fa 21 (con 7 rimbalzi) Brown. In doppia cifra anche Tatum (15) e Smart (14). Philadelphia lotta, va vicina alla vittoria che riaprirebbe la serie, ma crolla nel finale e a nulla valgono le doppia doppie da 30 punti e 13 rimbalzi di Joel Embiid e da 15 punti e altrettanti rimbalzi di Tobias Harris, così come non sono sufficienti i 17 punti a testa di Richardson e Milton.

Nella Western Conference schiacciante vittoria di Utah che batte 124-87 Denver e si porta sul 2-1. Un dominio mai messo in discussione quello dei Jazz trascinati dai 27 punti di Conley, dai 24 (con 14 rimbalzi) di Gobert e dai 20 di Mitchell. In doppia cifra, dalla panchina, anche Niang (16) e Clarkson (11).

Che non sia serata per i Nuggets lo testimoniano anche i 15 punti di Jokic e i 12 di Murray, gli unici in doppia cifra del quintetto iniziale (ne fa 11 Bol dalla panchina).

Molto più in equilibrio la sfida tra i Clippers e i Mavericks con i primi che si impongono 130-122 portandosi sul 2-1 nella serie. Strepitosa la prestazione di Kawhi Leonard che mette a referto 36 punti e va vicino alla tripla doppia aggiungendo 9 rimbalzi e 8 assist. Ne fanno 18 Shamet, 15 Zubac, 14 Morris Sr, 13 Harrell, 11 George e 10 Williams. Dallas paga anche l’infortunio alla caviglia di Luka Doncic che, in 29 minuti, ha fatto registrare al suo attivo una tripla doppia da 13 punti, 10, rimbalzi e 10 assist. Il suo recupero è fondamentale per le prossime gare. Ai Mavericks non bastano neanche i 34 punti e 13 rimbalzi di Porzingis e i 22 punti a testa di Hardaway Jr e Curry.

