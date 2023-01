Rapporto tra tecnici e genitori nello sport, seminario sabato a Castiglione

I lavori del seminario riprenderanno alle 14.45 con la sessione pomeridiana dedicata proprio agli sport motoristici a due ruote.

La giornata avrà un relatore d’eccezione, il Prof. Valter Borellini, docente all’Università “La Sapienza” di Roma.

“Riteniamo – spiegano gli organizzatori – che questa inedita iniziativa costituisca una preziosa opportunità per fare luce su un argomento troppo spesso ignorato e per consentire ai giovani agonisti di crescere in armonia con la propria famiglia e con l’ambiente dello sport che praticano”.