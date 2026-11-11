Rapine sui mezzi pubblici, 14 giovani arrestati a Milano - Tuttoggi.info

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Rapine sui mezzi pubblici, 14 giovani arrestati a Milano

ItalPress

Rapine sui mezzi pubblici, 14 giovani arrestati a Milano

Mer, 11/11/2026 - 10:03

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MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 14 giovani – un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni – ritenuti responsabili di aver commesso, tra agosto 2025 e giugno 2026, 8 rapine (due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi), un furto con strappo e ricettazione.
fsc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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