Rapinatore con un coltello in viale Firenze

Rapina in pieno giorno, giovedì mattina, in viale Firenze. Un uomo, con il volto coperto, poco prima delle 11, è entrato in una tabaccheria di viale Firenze, armato di coltello e ha minacciato la commessa che, in preda al panico, è scappata. Il video delle telecamere interne ha iniziato a circolare e mostra ogni dettaglio della scena, con il rapinatore che intima alla donna di aprire il registratore di cassa e lei che riesce a fuggire.

L’uomo, una volta arraffato il contenuto della cassa, fugge per un tratto a piedi. Ora le forze dell’ordine che indagano dovranno ricostruire l’accaduto e capire se il rapinatore se ne sia andato a piedi e quindi ricostruire gli spostamenti, magari grazie alle telecamere della zona.