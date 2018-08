Portiere denuncia rapina in albergo, ma il ladro era lui

È stato denunciato per simulazione di reato e furto il portiere d’albergo di una struttura ricettiva di Santa Maria degli Angeli che nei giorni scorsi si era dichiarato vittima di una rapina denunciando anche di essere stato malmenato.

Il furto era avvenuto una decina di giorni fa, quando l’uomo aveva spiegato che era all’incirca l’alba quando, dopo averlo colpito alla testa, il ladro o i ladri avevano ripulito la cassa. Il portiere, italiano, era stato portato in ospedale, ma la sua versione dei fatti non aveva convinto gli inquirenti (in albergo non c’erano telecamere, ma quelle comunali non hanno registrato movimenti, ed era apparso strano un colpo nella hall di un hotel, visto che notoriamente nelle strutture ricettive si paga non in contanti), che ora hanno scoperto la verità.

Per l’uomo è scattata una doppia denuncia. A indagare gli agenti del commissariato di Assisi, della squadra mobile e della polizia scientifica.

