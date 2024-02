Rapina impropria in supermercato di Magione, due denunciati

I carabinieri hanno scoperto una coppia di romeni, la dipendente dell'esercizio era stata spinta contro la porta a vetri durante la fuga

Avevano rubato in un supermercato di Magione, ferendo anche la dipendente spintonata contro una porta a vetri, durante la fuga.

I carabinieri della Stazione di Magione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia due soggetti di origini romene, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti presunti responsabili del reato di rapina impropria in concorso.

I fatti risalgono ad un pomeriggio di fine gennaio scorso, quando il direttore dell’esercizio commerciale aveva denunciato che un uomo, di origini straniere, vestito di scuro e con un cappello calzato, si era introdotto all’interno del proprio supermercato e – dopo aver occultato vari generi alimentari all’interno di una borsa – si era diretto verso l’uscita oltrepassando le casse.

Una dipendente del punto vendita, con specifiche mansioni di “prevenzione furti”, che aveva assistito alla scena, aveva invitato l’uomo a riconsegnare la merce. Ma l’uomo per tutta risposta, l’aveva dapprima offesa e poi spinta contro la porta a vetri del centro commerciale, per dirigersi repentinamente verso un’autovettura, in sosta nel parcheggio, condotta da un complice.

La donna, successivamente, era stata medicata da personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Perugia per le contusioni riportate.

I carabinieri, mediante l’analisi delle immagini di videosorveglianza, i conseguenti approfondimenti investigativi e l’escussione testimoniale di alcune persone hanno identificato i due presunti autori della rapina impropria denunciandoli alla Procura della Repubblica di Perugia.