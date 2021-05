Rapina farmacia con pistola, caccia all'uomo - Tuttoggi

Subito dopo aver arraffato l'incasso, l'uomo si sarebbe dileguato a piedi, forse con l'ausilio di una bicicletta. Polizia indaga per rapina

Nella serata di ieri, 14 maggio, è stata messa a segno una rapina nella farmacia comunale n.5, situata in via Mola Di Bernardo.

Rapina con pistola

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, che indagano sul caso, un uomo si è introdotto nella farmacia armato di una pistola (saranno le indagini a chiarire se fosse vera o meno) e, sotto minaccia, ha costretto la dipendete a consegnare il dispositivo contenete i soldi, un bottino di circa seicento euro.

Rapina e fuga

Subito dopo aver arraffato l’incasso, l’uomo si sarebbe dileguato a piedi, forse con l’ausilio di una bicicletta. Gli agenti della Squadra Mobile, subito intervenuti sul posto, hanno raccolto le prime testimonianze in loco e gli indizi utili per avviare le indagini che si avvarranno anche dell’ausilio dei filmati registrati da alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona.