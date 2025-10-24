Rapina e furto, arrestato e subito liberato - Tuttoggi.info

È stato arrestato dalla Polizia di Stato nella notte, in pieno centro cittadino, un cittadino tunisino di 20 anni, ritenuto responsabile di due episodi avvenuti a brevissima distanza l’uno dall’altro. Poco dopo l’una della notte tra il 23 e il 24 ottobre, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione del titolare di un esercizio pubblico in via Passavanti, vittima di una rapina da parte di due giovani che, dopo aver sottratto alcune bottiglie di birra, si erano dati alla fuga in direzione del mercato coperto. Gli agenti delle Volanti si sono immediatamente portati sul posto e, raccolte le descrizioni dei due autori, hanno avviato le ricerche nella zona.

Rapina e furto con strappo

Dopo pochi minuti, in piazza Solferino, uno dei due giovani – corrispondente alle descrizioni fornite – è stato individuato dagli operatori mentre si trovava nei pressi di un locale pubblico, ancora in possesso di una cassa bluetooth e di una bottiglia di birra, provento di un ulteriore episodio di furto con strappo ai danni di un giovane ternano.

Arrestato e liberato

Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha tentato la fuga, abbandonando gli oggetti sottratti, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Condotto in Questura e privo di documenti, il giovane è stato identificato per un cittadino tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine. Alla luce degli elementi raccolti, è stato tratto in arresto per furto con strappo in concorso e condotto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima, che si è svolta nella mattinata odierna. Al termine dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e ordinato la emissione in libertà dell’arrestato.