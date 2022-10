Rapina e associazione per delinquere, a San Venanzo eseguito mandato di arresto europeo - Tuttoggi

I Carabinieri di San Venanzo hanno arrestato un 29enne di origine romena per rapina aggravata e associazione per delinquere.

Nei giorni scorsi i Carabinieri di San Venanzo hanno arrestato un uomo di origine romena, eseguendo un mandato di arresto emesso dal suo paese di orgine.

Il 29enne residente a San Venanzo, tratto in arresto per rapina aggravata e associazione per delinquere, avrebbe commesso diversi reati in Romania.