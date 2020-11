Rapina in pieno centro. Un uomo, con il volto travisato, è entrato in un locale di largo Carducci, il “Peter bottom…l’asola che non c’è” e, brandendo un coltello, ha intimato al proprietario che era da solo, di consegnare l’incasso. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto, avvenuto intorno alle 15.30, indagano i carabinieri del maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini.